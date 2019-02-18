鹽水蜂炮啟炮 黃偉哲盼台南旺整年

（中央社記者楊思瑞台南18日電）一年一度的台南鹽水蜂炮活動今天上午由台南市長黃偉哲等人主持啟炮儀式後，鹽水武廟關聖帝君神轎展開2天2夜的平安繞境行程。黃偉哲說，希望神明庇佑台南平安順利旺整年。

黃偉哲先到鹽水武廟向關聖帝君參香後，在廟前廣場點燃一串鞭炮，並由遙控直升機拉起鞭炮至上空施放。武廟的神轎隊伍在啟炮後出發，展開為期2天2夜的平安繞境行程。廟方並在廟前路口施放今年第一座蜂炮城，已有許多民眾全副武裝，跟著神轎隊伍四處感受蜂炮炸射的刺激感。

黃偉哲在啟炮儀式致詞時表示，啟炮儀式之後，蜂炮成為這兩天鹽水最熱鬧的事情，也祈求關聖帝君的神轎所到之處，人人平安、順利；也庇佑台南市民今年旺整年、獲得很好的發展。

神轎隊伍今天分為4條路線繞境，下午返回武廟休息片刻後，預計晚間再次出發，並進入大型蜂炮城較為集中的土庫等社區，將掀起第一波高潮。鹽水武廟準備的「諸事如意心想事成」主炮城以及高空煙火秀，預定於明天晚間9時在鹽水國中操場的集中施放區施放。（編輯：張雅淨）1080218