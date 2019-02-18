屏東枋山海岸發現豬屍 檢體送驗屍體火化

屏東縣動物防疫所18日表示，17日晚間接獲通報，在枋山鄉枋山路附近海岸發現一隻豬屍，豬屍已火化並現場消毒，檢體送家畜衛生試驗所檢驗。（屏東動物防疫所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年2月18日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東縣動物防疫所昨晚接獲通報，在枋山鄉枋山路附近海岸發現一隻豬屍。動物防疫所今天表示，豬屍已火化並現場消毒，檢體已送家畜衛生試驗所檢驗。

動物防疫所表示，豬屍身長60-70公分，年齡約3-4個月大，動物防疫所採集檢體後送家畜衛生試驗所檢驗，豬屍體以火燒方式消滅潛藏病原菌並就地掩埋，周邊環境也做了完善的消毒。

防疫所指出，由於豬屍發現地點偏僻，附近也沒有養豬場，在檢體送驗報告出爐前，防疫所將持續加強縣內豬場的訪視及輔導，請養豬農戶做好斃死畜管理，以防止疫情的發生，也請民眾不要太過驚慌。

防疫所表示，養豬業者務必做好自家豬場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，動物所有人或管理人應依法通報；死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄，違反規定者將依動物傳染病防治條例第43條裁處新台幣5萬元以上100萬以下罰鍰。（編輯：翁翠萍）1080218