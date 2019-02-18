台南農產公司增設董事挨批 市府：行政疏失

台南市平地原住民市議員穎艾達利（Ingay Tali）18日召開記者會，質疑台南市農產運銷公司先增設董事，再要求議會背書，是公然藐視議會。（台南市議會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年2月18日

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市平地原住民市議員穎艾達利（Ingay Tali）今天質疑台南市農產運銷公司先增設董事，再要求議會背書，是公然藐視議會。市府農業局指出，因未及時修法，對此行政疏失已啟動專案調查。

Ingay Tali表示，依「台南市農產運銷股份有限公司組織自治條例」第3條規定，台南農產公司應設董事5人，再依第4條規定由5名董事互選推舉董事長1人。

他說，由經濟部商業司的公司資料登記中審視台南農產公司的董事名單，卻赫然發現台南農產公司現有董事6人，包括台南市長黃偉哲、農業局長李朝塘、財稅局長陳柏誠、秘書長方進呈、新化區長吳金喜、和玉井區長張文榮，已超出自治條例所規範的5人。

台南市政府農業局下午發布新聞稿回應指出，為因應玉井青果市場於民國102年併入台南農產公司，急需玉井區公所共同輔導以協助芒果交易事宜。台南農產公司於104年度第1次定期董事會中，新增董事1人，由玉井區長出任。

市府農業局指出，近日為增加台南農產公司董事人數，研擬修正公司自治條例，發現公司章程第13條應聘董事6人，與「台南市農產運銷股份有限公司組織自治條例」第3條董事人數應為5人不符。原任董事的玉井區長已於108年2月15日提出辭職，農業局已同意並完成辭職程序。

市府農業局指出，針對當時未及時修法，造成近日民意質疑。市府對此行政疏失已啟動專案調查，將依據調查結果決定行政責任，並進行相關懲處。（編輯：吳佳穎）1080218