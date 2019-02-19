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鹽水蜂炮最高潮 元宵節下午起交管

最新更新：2019/02/19 13:06
台南鹽水蜂炮活動18日展開2天2夜的神轎遶境行程，蜂炮城在夜間施放時聲光震撼，吸引大批喜愛刺激的遊客聚集體驗。警方19日下午3時起將實施交通管制。中央社記者楊思瑞攝 108年2月19日
台南鹽水蜂炮活動18日展開2天2夜的神轎遶境行程，蜂炮城在夜間施放時聲光震撼，吸引大批喜愛刺激的遊客聚集體驗。警方19日下午3時起將實施交通管制。中央社記者楊思瑞攝 108年2月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南鹽水蜂炮活動昨天開始2天2夜的關聖帝君神轎平安繞境行程，加上展期中的月津港燈節，市府預估2天將湧入60萬人次遊客，警方從今天下午3時起交通管制。

鹽水蜂炮活動昨晚進入首波施放高峰，隨著神轎繞境隊伍在大街小巷行進，大大小小的炮城陸續施放，吸引喜愛刺激的遊客跟著「犁蜂炮」。繞境路線今晚將集中於鹽水主要鬧區街道，炮城施放更密集，遊客將比昨晚更多。

往年相當受遊客歡迎的太子爺炮城、八卦造型炮城等大型指標炮城，今晚將陸續施放。鹽水武廟製作的主炮城「諸事如意心想事成」預定晚間9時在鹽水國中集中施放區施放；80萬支蜂炮搭配高空煙火秀，可讓遊客感受蜂炮的震撼力與美感。

每年蜂炮活動都會傳出遊客受傷事件，昨晚也有5人受傷。台南市政府再次提醒遊客，若要近距離體驗蜂炮，務必穿著完整裝備。（編輯:孫承武/黃世雅）1080219

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