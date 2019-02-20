議員建議款限縮爭議 新北市總預算案陷僵局

新北市因補助社團的議員建議款遭限縮致審查陷僵局，市議會20日在審查體育發展基金時爆發不滿，副市長吳明機（左2）答詢稱無法說明，遭議員炮轟。中央社記者王鴻國攝 108年2月20日

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市是唯一尚未通過總預算案的縣市，主要因補助社團的議員建議款遭限縮致審查陷僵局，市議會今天在審查體育發展基金時爆發不滿，副市長吳明機答詢稱無法說明，遭議員炮轟。

新北市政府108年總預算案將議員每年新台幣1200萬元的「建議款」（俗稱配合款），取消原先可補助社團的800萬元「經常門」預算，全部改列可補助設施設備的「資本門」用途，引發朝野議員反彈，也使得預算審查進度陷入僵局。

市議會今天下午進行審查體育發展基金時，由於無法明列各體育社團的補助經費，終於引爆議員怒火，民進黨議員王淑慧表示，很多學校及社團的球隊都得不到市府的經費，許多都是靠議員建議款在維持。

教育局長張明文表示，就是沒有更多經費可提供，因為教育預算是永遠不足，預算就這麼多，只能給學校基本的支持。

民進黨議員李倩萍說，很多球隊在沒有經費下，根本不敢出去外地比賽或觀摩，根本不可能推廣體育活動，各校家長已負擔很多了，而這些社團也不可能再維持下去。

民進黨議員廖宜琨指出，許多球隊及社團多是靠議員建議的配合款生存下去，市府刪掉配合款後，這些社團要怎麼辦。

當議員群起炮轟市府並要求列席的吳明機上台作政策說明時，吳明機答說「這部分我沒辦法說明」時，民進黨議員當場飆罵說，堂堂一個副市長竟表示無法說明，乾脆辭職，要求吳明機把這句話收回。王淑慧也拍桌怒罵揚言不讓預算過，場面氣氛火爆。

國民黨議員陳儀君表示，議員常會認養學校，學校辦活動卻難以爭取經費，如今少了配合款，議員也無法自掏腰包負荷，要求市府提供解決方案幫議員解套，否則所有議員都頭殼抱著燒。最後，會議主席裁示體育發展基金延後討論，結束今天的議程。（編輯：方沛清）1080220