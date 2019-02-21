新北府會協商總預算不成 何博文怒被放鴿子

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市議會今天進行總預算案朝野協商未獲共識，國民黨團書記長周勝考因預算刪減金額和市府意見相左，市府官員突離席，讓民進黨團總召何博文不滿在場枯等，大罵被放鴿子。

新北市政府今年度總預算案遲遲未完成議會審查，眼見議會臨時會即將結束，議會近來展開密集朝野協商，朝野兩黨火藥味也升高，協商仍無共識。

議會稍晚進行各項基金審查議程，何博文質詢時大罵市府在預算協商上沒誠意，今天協商竟出現執政黨團書記長周勝考被參與協商的副市長謝政達打臉，出現自家人打臉自家人的情形。

何博文表示，在野黨在預算協商上隨時奉陪，結果卻是被市府放鴿子，官員拍拍屁股走人，也不打個電話告知暫不協商，就讓他在協商會場一直枯等，他質疑市府到底想不想通過預算，國民黨傳明天要甲級動員，如果真的要動員表決，民進黨也奉陪。

周勝考受訪時表示，沒有要甲級動員，由於民進黨團堅持要統刪4%，金額達新台幣60多億元，但市府堅持刪減幅度不能超過1%，由於去年度總預算遭刪30多億元，因此，他提議統刪35億元讓預算過關，但市府不接受，他只是小小書記長，對此也沒有什麼好說的。

謝政達表示，市府團隊積極進行協商，並未離席，也未私下允諾刪除預算金額，對於民進黨要統刪金額，他表示將再努力溝通協調。（編輯：陳俊碩）1080221