太魯閣白楊步道 獲選台灣友善環境特別獎

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）太魯閣國家公園白楊步道經過書面及專家現地考察兩階段評審後，獲選第6屆台灣景觀大賞「友善環境特別獎」。太管處表示，獲獎是肯定國家公園自然步道的管理，歡迎民眾造訪。

台灣景觀大賞主要表揚傑出台灣景觀作品對國家社會的貢獻，並協助推廣景觀作品參與國際景觀設計大賞，期許與國際接軌；由中華民國景觀學會主辦，共分7大類公開甄選，太魯閣國家公園管理處以白楊步道報名參賽，獲選風景遊憩類友善環境特別獎。

太管處副處長張登文今天表示，白楊步道鄰近天祥，是民國70年代為開發立霧溪水力發電計畫而興建的施工道路，民國75年太魯閣國家公園成立後，將這段施工道路整建為步道，如今是太魯閣國家公園景觀型步道。

白楊步道路面寬闊平緩，適合各年齡層造訪。白楊瀑布、水簾洞、峽谷急流及豐富的生態都是步道最大的特色，長期以來是國內外遊客喜歡遊覽的熱門景點。

張登文指出，為提供民眾更優質的自然體驗環境，107年著手改善白楊步道設施，打造成兼顧對人及環境友善的步道。步道路面夠寬，因此選定前半段安全性較高的路段，採水泥路面及一般路面並行，水泥路面適於推行輪椅及嬰兒車，使嬰幼兒及行動不便的遊客都可由同行者協助親近自然，享受自然之美。

步道全程有8座隧道，隧道多處設有扶手欄杆，輔助遊客通行。部分隧道於轉彎處設有按壓式太陽能照明燈，兼顧遊客需求與減少干擾隧道中棲息的蝙蝠。加強步道安全增設護欄，並於裸露岩壁或乾溪溝等有落石風險路段，採用掛網或設置防落石柵等設施攔阻落石。

此外，步道沿線各項設施，包括護欄、觀景平臺、吊橋、休憩座椅等，均依國家公園設施輕量化的理念設置，使人為設施儘量融入自然。沿途設置導覽及解說牌示，另於解說牌上QR Code連結行動解說員解說影片，加強解說服務，深化遊客步道體驗。（編輯：翁翠萍）1080225