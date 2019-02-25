李昂文藏館興大開幕 姑娘廟可抽愛情靈籤

（中央社記者趙麗妍台中25日電）國立中興大學圖書館設置李昂文藏館，館內設有姑娘廟，以李昂作品文句入籤設計「愛情靈籤」，還有結合文學與科技的VR虛擬實境體驗，希望新科技引發新一代學子對文學的興趣。

李昂文藏館今天在中興大學圖書館開幕，興大校長薛富聖、李昂、東京大學教授藤井省三等人出席，李昂親自導覽，介紹文藏館的設計概念與展出文物的故事。

文藏館中設有「姑娘廟」，設有籤桶可供參觀者抽籤，60首籤詩以李昂的過往創作入籤，以她各著作中女主角的境遇，解開問籤人的迷惘，另類文學呈現令人會心一笑。

另將文學與科技結合，採用AR擴增實境與VR虛擬實境等技術，參訪者可透過手機觀看李昂對展示文物之親自介紹，瞭解創作歷程與個人特色。

李昂表示，期待透過抽愛情靈籤，籤詩中的警世之語和年輕人分享，面對愛情時進退如何取捨；透過結合科技方式呈現文學新樣貌，吸引年輕一代對台灣文學的興趣，利用新科技來講人的故事。

薛富盛指李昂文藏館讓更多人了解李昂創作理念，也盼參觀者從中體驗到台灣文學的深度；未來李昂文藏館也將成為興大人文課程教學、數位展示技術開發的實踐場域，結合數位與文學，開創新型態人文培育環境。

館內收藏李昂手稿、歷年出版書籍、外譯本、文學騎士勳章及李昂遊歷各國的文物，還有李昂父親親手打造的紅眠床。（編輯：翁翠萍）1080225