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AIPH秘書長：台中花博免費入園影響收入權利金

最新更新：2019/03/01 22:51
2019台灣國際蘭展2日起將在台南後壁蘭花生技園區正式開幕，國際園藝生產者協會（AIPH）秘書長提姆．普瑞克利夫（Tim Briercliffe）1日應邀出席論壇活動，對全球花卉與園藝植物市場發展現況發表看法。中央社記者張榮祥台南攝　108年3月1日
2019台灣國際蘭展2日起將在台南後壁蘭花生技園區正式開幕，國際園藝生產者協會（AIPH）秘書長提姆．普瑞克利夫（Tim Briercliffe）1日應邀出席論壇活動，對全球花卉與園藝植物市場發展現況發表看法。中央社記者張榮祥台南攝　108年3月1日

(中央社記者張榮祥台南1日電）台中世界花卉博覽會爆發權利金爭議，國際園藝生產者協會（AIPH）秘書長提姆．普瑞克利夫今天表示，台中花博因開放免費入園，影響收入和權利金，將和台中市政府進一步討論。

提姆．普瑞克利夫（Tim Briercliffe）今天在蘭花生技園區接受媒體訪問時指出，台中花博對台灣和台中幫助很大，入園遊客數不錯，但因開放免費入園，影響收入和權利金。

他表示，台中花博剩餘展期不長，希望台灣各地遊客都來參觀花博，維持一定的人數，不要降下來。

提姆同時證實台中市政府已在2月1日匯款首期花博權利金7萬歐元（約新台幣238萬元）；但他未對此表態是否滿意。

台灣國際蘭展今天在台南市後壁區蘭花生技園區開幕，提姆受邀參加及出席國際蘭花論壇，同時對全球花卉與園藝植物市場之發展現況發表看法。（編輯：黃世雅）1080301

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