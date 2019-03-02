名流迪奧追風現身南寮 百輛經典機車齊聚

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）經典90社團今天在新竹市南寮地區舉辦「經典90二輪聯合車聚」，包括追風、NSR、FZR、迪奧與名流等百輛經典二輪機車齊聚，車友們討論老車、聊年輕時的回憶，場面壯觀。

新竹南寮港南艾茉爾婚宴會館前廣場今天聚集大批經典機車，包括在國片「艋舺」中出現的追風、名流100，還有經典速克達Dio 50，而近年車價不斷飆漲的名流150也齊聚一堂，車友們聊車經、聊回憶，場面熱鬧。

來自台北市的86年次情侶黨阿夜與Rose，今天各自騎著偉士牌PX150與追風到新竹車聚。他們說，兩人平時常一起討論老車，也常騎車出遊、兜風，對於老車有共同的興趣，創造不少回憶。

Rose說，爸爸年輕時買了一台偉士牌機車，後來因買了轎車，加上搬家後沒有車庫，機車被擺放在戶外吹風淋雨17年，去年與阿夜一起找了老師傅維修，現在已恢復性能，相當有成就感。

阿夜說，本身因喜歡復古的東西，加上修復偉士牌的經驗，對老車越來越有興趣，去年購入一輛追風，陪他上山下海；他認為，許多人對老車有偏見，認為耗油、煙多，其實只要定期保養，不僅不會有這些問題，還能騎很久。

目前擁有9輛老機車的80年次林先生說，他對於新款機車完全沒興趣，反而認為老機車有獨特魅力，只要能力足夠，看到喜歡的經典機車，就會想要收購、蒐藏。

林先生說，他接觸老機車4年，目前擁有追風、王牌、NSR、萬山、旋風、凌風、名流100、名流150、DT，為了蒐藏老車與機車零件，甚至租了倉庫專門擺放，還因此被朋友們取了「松鼠」的外號。

林先生建議想玩老車的民眾，在收購老車之前，要先考慮是否有能力找零件、找師傅維修，也要忍受常損壞、甚至騎一騎「顧路」的情況；他認為，除了購買車子的價格外，通常還要準備跟車價相同的另一筆現金，作為整理老車的經費。

經典90社團社長何華表示，這次活動結合輕檔車俱樂部、老輕檔美食小跑團、摩托迷因-Motomemes等友好社團共同舉辦「經典90二輪聯合車聚」，以靜態展方式讓大家看見台灣的老車文化，也提供二輪經典機車玩家交流平台。

何華指出，經典90社團於2014年成立，至今已舉辦62場大小車聚，希望透過活動，讓對車輛文化有興趣的5、6年級生找回年輕記憶，更盼能傳承台灣老車文化，讓年輕人知道「以前的年輕人都在玩什麼」。

何華說，經典90的宗旨除了要向台灣舊時代致敬，也希望傳承玩老車的「愛物惜物」精神，更盼透過靜態車聚逆轉「玩車就是飆車、不良少年聚眾」的偏頗印象，讓大眾能更正視台灣玩車文化。（編輯：張銘坤）1080302

經典90社團2日在新竹市南寮地區舉辦「經典90二輪聯合車聚」，擁有9輛老機車的林先生，騎著追風到場同樂。中央社記者魯鋼駿攝 108年3月2日

經典90社團2日在新竹市南寮地區舉辦「經典90二輪聯合車聚」，來自台北市的86年次情侶檔阿夜（右）與Rose（左）各自騎著偉士牌PX150與追風到場同樂。中央社記者魯鋼駿攝 108年3月2日

經典90社團2日在新竹市南寮地區舉辦「經典90二輪聯合車聚」，聚集不少經典速克達機車，車友們也藉活動交流、聊回憶。中央社記者魯鋼駿攝 108年3月2日