東港溪畔紅毛草割光 龍應台要河川局還給她

移居屏東的作家龍應台2日透過臉書發文，指東港溪畔的紅毛草被當雜草全數割除，「一路燦爛」的美麗景象不再，並張貼除草前後的對比照。（取自龍應台臉書）中央社記者郭芷瑄傳真 108年3月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）移居屏東的作家龍應台今天在臉書發文，指東港溪畔44公里的紅毛草被河川局派工割光，她要河川局還給她「一路燦爛」，第七河川局長李宗恩表示，以後會保留溪畔小花、小草。

龍應台表示，「東港溪畔是一個鶯飛草長的沼澤地。野灌木中有白頭翁，雜草叢中有鬼針草斑斕。3月暮春時候，紅毛草盛放，一路燦爛至天的盡頭、大武山的煙嵐裡，是她一整年的期待，今天到溪邊探春的消息，卻看到一片枯乾災難」。

龍應台提到，河川局已經讓外包廠商徹底剷除所有的「雜草」；「每一兩個月就來除草？整個44公里的東港溪畔？所以暮春的紅毛草是從此看不見了？所以所有粉紅的含羞草花、橘色的蒲公英花、紫星星似的藿香薊花、藍澄澄的蝶豆花，都要剷除了是嗎？」

龍應台表示，「河川局是預算太多了嗎？是前瞻預算消化不了嗎？」。龍應台要河川局，「還給我東港溪的雜樹生花。還給我！」

水利署第七河川局長李宗恩表示，東港溪畔的雜草與廠商簽約定期除草，紅毛草是原生草，每當除草後，只要雨水足就會很快地重新長出花草，開花季節應該是7至9月。

李宗恩說，鄉下原生小花小草很多，東港溪河畔每天都有人運動，不整理也不行，以往沒有細心注意到小花小草，感謝龍應台的提醒，未來會只割除像牧草等大型的雜草，留下紅毛草等小花小草。（編輯：黃世雅）1080302