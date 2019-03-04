圓圓發情達高峰 拚生小貓熊進行人工授精

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市立動物園大貓熊「圓圓」最近進入發情期，2日達高峰，園方在1日、2日及昨天替「圓圓」進行人工授精，把握最佳繁殖時機。

動物園發言人曹先紹今天表示，最近天氣轉暖，「圓圓」從2月18日開始出現發情行為，包括外陰腫、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水等，依據各項行為指標及荷爾蒙指數判斷，「圓圓」在3月2日達到發情高峰。

曹先紹說，多名保育員、獸醫師及中國保護大貓熊研究中心專家周應敏等人，提供寶貴的大貓熊繁殖實務經驗，為掌握時效，大貓熊繁殖工作小組在1日下午4時11分用冷凍精液替「圓圓」完成第1次人工授精。

他表示，2日上午採得「團團」1.2ml精液，同時為「圓圓」注入部分稀釋新鮮精液，估計內含約5億隻精蟲、活力為85%；昨天清晨則為「圓圓」進行第3次人工授精。

曹先紹笑說，很多遊客最近發現大貓熊館只有「圓仔」挑大梁，其實是為了「團團」與「圓圓」終身大事著想，要配合「圓圓」荷爾蒙指數與行為樣態來機動調整大貓熊個體的活動地點。

至於「圓仔」，曹先紹說，「圓仔」在2013年出生，目前5歲出頭，還不夠成熟，不必急於一時，如「團團」、「圓圓」也在7歲時才開始繁衍後代。（編輯：方沛清）1080304