春吶轉往高雄 潘孟安：活動辦久了要轉型

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）從墾丁發跡已舉辦23年音樂活動「Spring Scream」（春天吶喊）今年轉往高雄舉辦，屏東縣長潘孟安表示，就像台灣燈會辦了30年也要轉型，墾丁春假可以發展生態旅遊。

潘孟安表示，一個活動辦久了需要轉型和創新，尊重商業性的音樂活動，但就像台灣燈會辦了30年也需要轉型和創新，才能走出另一條路，屏東縣政府已擬定恆春半島旺季時，往有深度、厚度的生態旅遊發展，縣府不舉辦活動。

潘孟安說，在淡季時會舉辦活動，今年10月落山風季節，縣府將舉辦國際性的電音音樂活動，也有國際設計節。

1995年2名美國人吉米（Jimi）和韋德（Wade）在墾丁春假創辦台灣第一個地下獨立樂團表演平台，逐漸形成墾丁音樂季，也開啟台灣現在活躍的樂團表演活動，許多台灣知名的樂團及歌手如五月天、董事長、陳綺貞、張懸等都曾在「春吶」表演。

每年的音樂朝聖人潮吸引商機，2002年後許多電音、演唱會音樂場子開始搭順風車，4月的春假成為「墾丁春天音樂季」，但也帶來毒品、色情、轟趴等負面新聞，以大咖藝人演唱為主的「春浪音樂季」也在「墾丁音樂季」最盛時2006年加入，春假3、4天，墾丁常湧入20多萬人潮。

墾丁音樂季捲起的台灣音樂會風潮，隨後有北部貢寮音樂祭的舉辦，後來高雄市駁二特區也辦音樂會，各縣市音樂會活動太多，讓墾丁音樂季人潮逐年減少，2016年「春浪」退出轉往台北舉辦，音樂季人數大減。

「春吶」近2年樂迷只剩3000人次基本盤，去年考量成本離開在墾丁鵝鑾鼻舉辦多年的場地，轉進駐滿州鄉小墾丁渡假村，但效果不佳，今年首度離開墾丁，轉戰高雄；春浪音樂節去年受屏縣府邀請在5月曾回墾丁舉辦，但今年也轉往高雄舉辦。（編輯：黃世雅）1080306