二輪電影市場萎縮 高雄和春影城吹熄燈號

（中央社記者王淑芬高雄7日電）已有33年歷史的高雄和春影城，業者不堪虧損，宣布將在4月15日停業，經理黃俊利今天受訪表示，主要受到大環境及觀影習慣改變，二輪電影市場萎縮，無法承擔虧損決定停業。

和春影城過去是高雄市年輕學生觀影的好去處，主要以放映二輪電影為主，學生可以用低廉的價格觀影，是高雄人共同的記憶；不過和春影城今天在臉書網站貼出停業公告，預告營業時間到4月15日。

業者決定停業，消息一出，讓不少高雄在地人，和曾經在高雄求學、工作過的遊子們感傷，二輪觀影只能成追憶。網友在臉書留言，和春影城是高雄人的回憶、不捨影城落幕，也有網友鼓勵大家把握業者推出的感恩價新台幣80元，用行動挺老闆。

還有網友發文，「當年學生時代就是在這電影院，還有鹽酥雞、可樂的催化下，被老婆騙走…」，網友踴躍留言，都在追憶和述說與和春影城的情感。

黃俊利受訪表示，從民國75年承租經營影城，對和春有很深的情感，他前後投資逾3000萬元，從2廳擴大為6廳，而且設備一直在更新還轉換為數位放映，希望提供更好的放映效果，可惜民眾觀影型態改變，看二輪電影的人口變少，尤其年輕人在手機已看完首輪電影，讓二輪電影的經營更慘澹。

和春影城全票是130元、學生票100元，業者於停業公告表達對支持者的感謝，宣布感恩回饋價3月7日起到4月15日，一律80元。（編輯：吳佳穎）1080307