騎士亂入留車痕 老街300萬新鋪面毀容

苗栗縣政府以新台幣354萬元辦理苑裡鎮房裡老街鋪面整理工程，仿紅磚水泥壓花鋪面在尚未乾透時竟遭騎士亂入，留下多條車輪凹陷痕跡。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年3月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣府以新台幣354萬元辦理苑裡鎮房裡老街鋪面整理工程，仿紅磚水泥壓花鋪面在尚未乾透時竟遭騎士亂入，留下多條車輪凹陷痕跡，包商無奈剷除重鋪部分路段，損失逾30萬元。

苗栗縣政府水利城鄉處今天指出，房裡老街鋪面整理工程經費354萬元，工程全長342公尺，包商在1月中旬完成水泥壓花鋪面，工程完工隔天卻發現多處路段出現明顯輪胎痕，顯然是在水泥未乾時遭騎士闖入輾壓，因工程未驗收，包商雖傻眼，也只好自認倒楣，重新鋪設完成改善。

廠商重新鋪設時，苑裡鎮長劉秋東特別在臉書社團PO文呼籲鄉親「千萬別再強行通過，請務必繞道而行」。今天也重返現場檢視重鋪好的路面。

劉秋東表示，房裡老街原鋪設石磚，經年累月受雨水滲入及車輛輾壓，易造成路面凹凸不平，過去擔任縣議員時，經常接獲民眾陳情反映行人因此跌倒或騎士摔車，經向縣府爭取同意整理鋪面；孰料，完工當晚就受損。

劉秋東說，包商雖在道路兩端設有路障管制通行，但因老街兩側均為住家，無法完全封閉，導致遭人強行騎車闖入，總長300餘公尺有近半路段出現被碾壓過的痕跡，其中較嚴重的50公尺範圍因凹陷明顯，包商決定連同鋪面鋼筋予以剷除，重新鋪設。

經事後經調閱監視器畫面，懷疑是2名外籍移工騎電動腳踏車經過肇禍，但礙於查證、求償困難，包商只能自行吸收，無辜蒙受至少30萬元損失。

當地居民也忍不住批評亂入的闖禍者「白目」，認為工程好不容易辛苦做得漂漂亮亮，又得打掉重練，「浪費錢又費工，真可惜」，這次重新鋪設完成後，街坊也會幫忙留意，免得悲劇重演。（編輯：卞金峰）1080307