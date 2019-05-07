攀爬復國墩觀景台 最高罰15萬

有民眾日前任意攀爬金門縣復國墩觀景台屋頂嬉鬧，在網路上流傳，相當危險；民代、縣府建設處和海巡人員7日籲請民眾發揮公德心，維護公共設施完善並注意自身安全。（翻攝畫面）中央社記者黃慧敏傳真 108年5月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）不知名遊客攀爬金門縣金湖鎮復國墩觀景台屋頂嬉鬧，險象環生；金門縣政府今天籲請民眾發揮公德心，如破壞公共設施屢勸不聽，將可裁處新台幣3到15萬元。

復國墩海域位在金門最東部，海岸岩石嶙峋，浪濤拍岸十分壯觀；這裡可以觀看日出，每逢跨年，吸引不少遊客前來觀賞第一道曙光。建設處為提供漁民與遊客休憩及觀海景點，多年前在此設置觀海涼亭及棧道，每逢傍晚和假日總吸引漁民遭遊客到涼亭休憩，也因而成為打卡熱門景點。

建設處表示，遊客擅自攀爬涼亭屋頂，不但攀爬者有危險，也可能造成木造涼亭損壞，或影響其他遊客安全，呼籲鄉親與遊客不要因為自己一時起意，而造成大家的不便。

漁牧科科長樊德正表示，漁港管理單位及岸巡除了會加強巡查頻度，漁會人員也會配合派員協助縣府，不容許港區有影響安全或惡意破壞漁港公共設施情形，若有相關情事屢勸不聽者，將依漁港法規定裁處3到15萬元。

金湖鎮鎮民代表陳向鑫下午到現場實際勘查後表示，由於現場沒有任何防護措施，攀爬屋頂是相當危險的動作，希望遊客不要拿自己性命開玩笑，也希望岸巡人員若發現遊客有不良的示範或危險的行為，能夠主動勸導，以免發生憾事。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊表示，基於為民服務精神，如果有看到遊客做出危險動作，會以宣導方式請遊客注意自身安全；並表示，岸巡隊承辦人會持續橫向與縣府建設處協調處理方式，避免類似事件再次發生。（編輯：黃世雅）1080507