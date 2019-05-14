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腦波控制無人機登場 新北自造者嘉年華暖身

最新更新：2019/05/14 12:24

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市勞工局長陳瑞嘉今天主持第4屆「新北自造者嘉年華」記者會，為炒熱科技元素的自造者成果，親自上陣操作腦波控制無人機，成功吸引現場目光並為週末登場活動暖身。

這場記者會頗特別，不僅有以演奏自製水管樂器的「阿民水管秀」，搭配可愛恐龍仿生獸熱情開場。現場也展示各種自造者的成果，場面熱鬧。

陳瑞嘉會中親自上陣體驗新奇有趣的腦波控制無人機，只見陳瑞嘉神情嚴肅的集中精神想像，終於讓無人機緩緩上升，但顯然不易控制，只見陳瑞嘉搖頭晃腦的努力用精神力控制，但無人機仍滿場亂飛，但最後成功停放在他人的手上，引來大家熱情掌聲。

陳瑞嘉表示，新北自造者嘉年華活動本週末登場，期待與教育局的創客YOUNG魔法主題展及創客魔法市集等活動串聯，豐富創客季的內容，同時展現新北市打造從國小至成人，全齡自造者教育的企圖心。

勞工局說明，自造者嘉年華18日至19日在新北市政府市民廣場舉辦，以職類進行展區分類，特別規劃「工業」「科技」「家政」「藝術」4大主題展區，呈現從物聯網、人工智慧到木工、音樂等多元領域的自造者作品。歡迎大家到場感受自造者的魅力。（編輯：方沛清）1080514

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