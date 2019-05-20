基隆首創郵輪聯合婚禮 限額30對5/23起報名

基隆市政府首創與郵輪業者合作，7月5日將在「盛世公主號」舉辦聯合婚禮，共30對名額，23日上午8時起受理報名，市長林右昌（左2）說，名額可能很快就會被「秒殺」，明年會再增加，讓基隆郵輪幸福產業發展的越來越好。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年5月20日

（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）基隆市府首創與郵輪業者合作，7月5日將在「盛世公主號」舉辦聯合婚禮，共30對名額，23日上午8時起受理報名，市長林右昌說，名額可能很快就會被「秒殺」。

林右昌在記者會中表示，基隆有郵輪母港絕佳的天然條件，市府努力推動幸福甜蜜產業，讓相關產業與郵輪結合，相信會有無限商機。今年婚禮名額只有30對，市府明年會努力再加碼到40對甚至50對，讓基隆郵輪幸福產業發展的越來越好。

民政處指出，有意報名「浪漫遊輪愛之船•基隆市民聯合婚禮」且符合資格的新人，23日上午8時可前往民政處宗教禮儀科(位於中正區行政大樓)報名，名額共30對，包含5對弱勢幸福名額，額滿截止。

此外，市府指出，今年婚禮更有許多基隆在地業者加入「辦嫁妝」行列，準備滿滿的賀禮要給新人添喜氣，包括公主遊輪4日蜜月旅，30對新人中有5對可免費搭乘，另有5對可享半價。

另外，每對新人還可得到市長簽名的金鏟子、熊米屋愛心烘焙坊喜餅禮盒、泉利米香牡丹金玉禮盒、掃地機器人及基隆市議長蔡旺璉贊助的直立式蒸汽掛燙機等，為新人送上滿滿的祝福。（編輯：李錫璋）1080520