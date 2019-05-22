機捷A21站區段徵收審查通過 109年辦理公告

內政部土地徵收審議小組22日審查通過機場捷運A21站地區區段徵收開發案範圍及抵價地比例，桃園市政府預計109年第2季辦理區段徵收公告。（桃園市政府提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年5月22日

（中央社記者邱俊欽桃園22日電）內政部土地徵收審議小組今天審查通過機場捷運A21站地區區段徵收開發案範圍及抵價地比例，桃園市長鄭文燦表達感謝，市府預計在109年第2季辦理區段徵收公告。

桃園市政府下午表示，對於內政部土地徵收審議小組今天審查通過本案範圍及抵價地比例，鄭文燦表達肯定與感謝外，也表示桃園機場捷運沿線整體開發案，除了已開發完成的高鐵站特定區、航空城計畫等多案外，未來市府也積極辦理開發，串連中壢地區整體開發。

鄭文燦表示，未來隨著機場捷運延伸線、捷運綠線延伸線及鐵路地下化在中壢車站的三鐵共構，讓中壢地區開發更完整，整體都市發展將呈現嶄新面貌。

桃園市政府也說，隨著人口不斷增加，原有都市發展用地本早已不敷需求，A21案於今日通過範圍與抵價地比例後，預定109年第2季辦理區段徵收公告，110年第1季全區工程動工，2年內即可開發完成，展現市府積極建設成果。（編輯：張銘坤）1080522