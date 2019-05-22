無焚化爐棘手 花蓮垃圾取代生煤研擬環評

花蓮縣議會22日進行縣政總質詢，有議員指出，縣內垃圾堆置量將近1萬5000公噸，目前除鳳林掩埋場外，其他都已滿載封閉或是即將滿載。環保局則回應，花蓮垃圾問題棘手在於沒有焚化爐。中央社記者李先鳳攝 108年5月22日

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮垃圾問題成為今天議員質詢焦點，縣府、環保署和台泥研究以垃圾取代生煤，作為水泥窯燃料，台泥相關提案6月12日將辦公聽，若環評通過，希望民國111年底或112年初上路。

花蓮縣議會第19屆第一次定期大會今天進行縣政總質詢，無黨籍縣議員楊華美針對垃圾問題質詢環保局指出，花蓮縣垃圾堆置量將近1萬5000公噸，目前除鳳林掩埋場，其他都已滿載封閉或是即將滿載。

楊華美說，環保局長饒忠在媒體公開回應「花蓮縣水泥業（窯）協同處理廢棄物民間自提BOO案」、及此案實際運作前的垃圾處理辦法，就有RDF（廢棄物衍生燃料）、水泥窯高溫燃燒、以及增設氣化機將廢棄物乾燥。這些說法讓民眾搞不清楚。

她呼籲應先建立人民與縣府的信任關係，不要讓民眾對縣長或縣府團隊產生誤解。

饒忠表示，花蓮垃圾問題棘手在於沒有焚化爐，長期以來，縣內每天約有120公噸垃圾送往宜蘭利澤焚化爐處理，但利澤焚化爐需定期停爐、歲修，去年開始，宜蘭限量每天100公噸，以致無法去化的垃圾堆積在各鄉鎮垃圾場，後來環保署居中協調，宜蘭同意上月起將花蓮每天焚化量調高到140公噸。（編輯：翁翠萍）1080522