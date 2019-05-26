台南水稻災損輕 市府預期價格不差

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府農業局昨天與今天邀請農業專家組成會勘小組前往產區，了解各項農產品經過冬天少雨及5月雨災後的受損情況。初步發現損失不大，預期今年稻米的品質好、價格不差。

台南市農業局長李朝塘表示，台南市一期作水稻種植面積約1萬4000公頃，主產區為後壁、柳營、白河、官田、六甲等地區。經會同台南區農業改良場、農糧署南區分署、區公所等單位會勘統計，受517雨災影響倒伏面積約245公頃，損害程度6%，受損面積不大。

李朝塘說，根據氣象資料，天候已逐漸穩定，預期今年台南的水稻品質會很好，價格不錯。台南市農業局已發函給各區公所，請農民不要搶收，並舉辦多場講習，教農民如何預防稻熱病，增加產量。

他說，近兩日也與專家會勘蓮霧受雨災影響落果損失程度；發現主要落果情況並非直接由雨害所造成，損害程度約5%，未達啟動現金救助標準，在可控制範圍內。

李朝塘指出，受到冬季少雨影響開花情況不理想的文旦柚，經專家勘查麻豆、下營兩區共計557公頃果園，發現個別園區早晚花、著果率高低差異性較大，平均產量較往年減少約5%，未達啟動現金救助標準，損失也在可控制範圍內。（編輯：陳俊碩）1080526