韓國瑜假日跑行程選總統 議員批荒謬不可行

（中央社記者王淑芬高雄27日電）高雄市長韓國瑜有意投入國民黨2020總統初選。民進黨市議員高閔琳今天質詢韓要「帶職」或「辭職」參選表態；對於韓「利用下班或假日參加活動」說法，她批評荒謬、不可行。

韓國瑜日前表示會參加6月1日在凱道舉辦的「決戰2020、贏回台灣」活動，遭媒體質疑還在議會總質詢期間，但韓說當天是假日、星期六。高閔琳批評說法荒謬，因為市長及首長政務官都是「責任制」、不用打卡，市政無分上下班時間。對於韓「做不好厝內事（家中事）」當不好戶長就要選總統，她勸「勿呷碗內看碗外」。

另外，高閔琳要韓「到底是要帶職、或辭職參選」表態，是否如外傳已和台北市長柯文哲默契講好「柯辭韓就辭；若韓不辭柯就觀望」，韓國瑜答詢予以否認。他說，6月1日的活動是被動參加，有團體邀約向支持者報告參選理念。會被徵詢參選的時間大概是6月上旬，現在談相關議題都是假設性。

高閔琳不滿看不到韓對市政用心，她說，近來網友留言指韓的市政都破功了，說要路平卻頻發生道路塌陷意外、永安區淹水說成小積水等，真正有落實的是市長出國玩及要選總統。(編輯:孫承武)1080527