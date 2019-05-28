北市：oBike棄置亂象 擬5月底完成清除

（中央社記者黃麗芸台北28日電）無樁式共享單車oBike四處棄置、亂象叢生，多位台北市議員今天都關切北市府有何積極處置；台北市交通局長陳學台說，已和相關單位合作通報，目標盼5月底完成清除作業。

台北市議會交通委員會今天進行「悠遊卡電子支付、YouBike 2.0建置及自行車管理專案報告」。

陳學台報告指出，oBike是在民國106年5月底在北市試營運，投放約8000輛自行車，北市同年也針對棄置車輛訂定相關辦法，並於106年起加強取締，去年也加收自行車移置費和每日保管費。

他表示，由於oBike的新加坡總部去年6月宣布停止營運，台灣子公司去年10月大量裁撤人力，造成旗下車輛遭四處棄置情形，北市府去年便要求其退回會員押金，今年加強相關拖吊。

新黨籍台北市議員潘懷宗首先質詢問到，台北市共享運具經營業管理自治條例尚未通過前，為何就核准oBike營運；另，自行車違停是否也能有強制拖吊作為。

時代力量黨籍市議員林亮君也表示，對棄置北市保管場的oBike，是否有限期處理和追討機制；國民黨籍市議員徐弘庭則說，可否考慮以oBike資產抵銷相關罰款，可解決廢棄問題；同黨籍市議員徐巧芯建議，可提供專線，結合民間力量一起掃蕩棄置oBike。

陳學台答詢表示，oBike在106年投車時是無法可管，後來發現確實需要納入管理才訂定自治條例；目前主要針對捷運站和自行車違停嚴重區域，才進行專案性拖吊作業。

他指出，北市府今年3、4月已聯繫不上oBike經營團隊，亦即無法進行借還車，目前對於北市相關棄置車輛採取主動清除作業，4月初就和交通警察大隊合作巡視、拖吊，也和民政局、里幹事和環保局合作查報及移置工作。

「目標希望5月底以前，能將北市清除到一定狀況，不能再看到任意棄置現象，讓它（oBike）消失在台北市的道路上」，陳學台說，目前完成4個行政區清除作業，包括中正、萬華、大安和文山區，待全數作業完成清除後，將清算相關拖吊費和保管費，循法律程序進行追討費用。（編輯：李亨山）1080528