新竹民宅氣爆 疑因瓦斯破管漏氣

新竹市西大路一處民宅28日中午發生氣爆，廚房內的櫃子、天花板、瓦斯爐台等都被炸開，現場一片狼藉，目前正在釐清是否與瓦斯管線漏氣有關。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹傳真 108年5月28日

（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹市西大路一處民宅今天中午發生氣爆，受災屋主表示，當時妻子正準備午餐，點燃瓦斯爐時突然爆炸，所幸妻子僅頭髮燒焦。瓦斯公司派員調查中，釐清是否與管線漏氣有關。

許姓受災戶受訪表示，當時妻子要用瓦斯爐點火，準備料理午餐，才剛要開火就發生氣爆，「蹦」一聲，聲響劇烈，廚房在1樓聲音大到4樓都可聽見。後來，他到廚房查看，發現廚房內的櫃子、天花板、瓦斯台等都被炸開，妻子頭髮燒焦，至今仍心有餘悸。

他說，他立即通知附近鄰居，也用群組發布氣爆訊息，請大家先暫緩進行烹煮、或有點火等動作，並且打開窗戶，維持通風，以免有瓦斯氣體殘留在屋內，發生憾事。

他初步懷疑氣爆是因巷弄瓦斯管線破裂，導致瓦斯漏氣，再經由排水管進入住家所致。新竹市議會議長許修睿接獲陳情，協調相關單位到場了解，協助清理善後。

新竹市消防局指出，昨天晚間附近住戶有報案，表示聞到瓦斯氣味，經瓦斯公司清查，發現有一處管線漏氣，開挖施工更換，今天清晨順利修復。至於，中午民宅氣爆原因是否和原本管線漏氣有關，瓦斯公司派員調查中。（編輯：張銘坤）1080528