有價資產公文被帶走 高市前經發局長駁指控

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄29日電）前市府機要疑帶走高雄氣爆有價資產公文，高雄市長韓國瑜今天說，離職機要怎可帶走公文「這事一定要查」。前經發局長李怡德反駁指公文沒離開局處，促有證據就送調查。

根據質報新聞網報導，這份價值新台幣數億元的有價資產公文不翼而飛，經追查後歸還。高市府將矛頭指向前市府經發局一名機要帶走有價資產公文，但他今天不便表示意見。由前經發局長李怡德發布聲明指出，「公文從來就沒有離開市府、沒有離開局處、沒有離開公務員手上，何來攜出私藏之有」。

李怡德說，若有查獲任何不法，請將證據移送政風或司法系統檢舉並配合調查，「而不是毫無證據又不斷地羅織罪名，緊抱著前朝這台政治提款機」，他批評韓企圖清算前朝，動作頻頻只為總統大選。

高雄市政府新聞局長王淺秋與經發局副局長高鎮遠下午召開記者會表示，這份公文於民國103年9月5日訂定抵押權完成，當年9月10日完成權利人設定為高市府後，就應存入高市府公庫保管。

王淺秋表示，市府交接後找尋這份公文，今年1月11日由經發局鄭姓科長在一些交接公文中找到，並拿給經發局秘書處簽文給市長後存入市府高雄銀行公庫。將持續追查公文被人帶走或是公文流程管理疏失。

韓國瑜今天稍早在市政總質詢後受訪表示，上任這段時間覺得有些是超乎正常一個機關、民主社會應該有的規則。前市府的機要把公文帶走，在過一段時間再還回來；他質疑既已離職，怎麼可以帶走公文，韓國瑜說，「這件事情一定要查」。

近日爆發前市府團隊已卸職攝影官入侵四維行政中心市長室，入侵動機遭到質疑。今天又有媒體報導這件公文是高雄石化氣爆，高市府以行政手段向榮化，以及華運倉儲等肇事業者進行財產保全的質押品，以確保市府免於求償無門，抵押權價值逾20多億元。（編輯：黃世雅）1080529