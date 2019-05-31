兩馬運動會開幕 福州馬尾區選手76人

（中央社馬祖31日電）2019第14屆兩馬（馬祖、福州馬尾）體育文化交流活動31日在馬祖舉行開幕式，分別在南竿、莒光登場。

6月1日賽事包括籃球、網球、桌球、羽毛球、自行車登山賽、10公里路跑，還有飛鏢賽、老馬籃球友誼賽等。

2019第14屆輪到馬祖舉辦，開幕典禮由連江縣長劉增應主持，馬尾區人民政府副區長吳燕榕及大陸馬尾區代表隊76位選手到場，並與馬祖代表隊握手致意，雙方見到熟悉的朋友，給對方一個大擁抱，展現兩馬深厚的友誼。

兩馬14年以來互為東道主，交流聯誼主題多層次及領域，形成獨具特色的交流，雙方預祝體育文化交流圓滿成功。

大陸馬尾區代表隊76位選手下午搭船轉往莒光島，除自行車登山賽、10公里路跑選手到賽道勘查外，其他參訪景區。自行車、路跑賽1日上午在莒光島開跑，球類賽下午在南竿本島登場。（編輯：張銘坤）1080531

2019第14屆兩馬體育文化交流活動31日在馬祖舉行開幕典禮，邀請仁愛國小大鼓陣帶來精彩演出，讓中國大陸福州馬尾的選手們感受馬祖在地活力。（連江縣政府提供）中央社 108年5月31日