桃園新街溪口驚現布料垃圾 環保局動員清理

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）有民眾在桃園市新街溪出海口，發現大量的廢棄布料垃圾，立即向桃園市政府通報，環保局今天上午也立即動員志工及清潔隊前往處理，研判是早年掩埋垃圾遭沖出所導致。

有民眾在臉書（Facebook）發文表示，昨天在新街溪出海口左岸發現大片垃圾，走近才發現都是廢棄布料，原以為這種河流只會出現在未開發國家，這樣的景象真的很可怕，還可以踩在垃圾布料上行走，這就是台灣部分的河流和河口。

桃園市政府環保局表示，昨晚接獲民眾通報後，環保局今天清晨6時就派員前往了解，初步評估現場大量布匹邊角料、舊衣服等物品，散布於海岸線約100公尺長的範圍，經目視海水表面、海灘及海岸邊，並未因此造成海水顏色變異情形。

環保局表示，局長呂理德上午9時30分也率領海岸巡護隊，及海岸生態解說員培訓學員等，一同前往現場清理沿岸廢棄物，預計在下午4時再動員11隊海岸巡護隊及清潔人力，展開第二波淨灘工作。

環保局表示，目前也已經聯繫轄區警方，協助掌握周遭公有及私人監視器位置，調查是否有可疑人、車進出，不過初步研判，應是當地上游河岸及河口掩埋的廢棄物，因為近日大雨沖刷造成土石坍塌，才會導致原本埋在其內的廢布料外流，沖積至出海口。

環保局表示，20多年前，新街溪河口有垃圾掩埋場，應是造成這次豪大雨沖刷變成海岸垃圾的主因。未來將檢討委託合法廢棄物清除處理機構，動用機具進行開挖，清除全部廢棄物，從源頭徹底解決問題。（編輯：李錫璋）1080601