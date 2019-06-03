關廟營區聯外道通車 黃偉哲盼助地方繁榮

（中央社記者楊思瑞台南3日電）配合陸軍砲兵訓練指揮部遷建至台南市關廟區，新建的兩條聯外道路今天通車，台南市長黃偉哲在通車典禮致詞時表示，希望營區遷建完成後，發揮帶動地方繁榮的效果。

台南市政府工務局長蘇金安在通車典禮簡報指出，陸軍砲指部遷建計畫工程經費約新台幣56.1億元，範疇包括關廟的湯山營區與兩條聯外道路新建、新虎山訓練場及周邊設施等工程。關廟湯山營區原來僅靠狹小產業道路通行，聯外道路完工後，將可加速整體工程進度。

蘇金安指兩條聯外道路中，寬20公尺、長1384公尺的道路起點在台19甲線與文衡路口，往東以橋梁跨越鹽水溪與國道3號，接至營區大門口。由於跨越國道工程難度較高，施工多花了一些時間。另一條道路寬10公尺、長898公尺，開通後使原本依賴產業道路的周邊交通更便利。

黃偉哲說，陸軍砲兵訓練指揮部遷建是地方期待多年的重大建設；除了原本位於永康區的舊營區土地開發受矚目外，關廟新營區也可望為地方帶來發展機會。

他表示，關廟營區及周邊設施的開發，讓地方上的交通獲得改善，將來也會帶來人流；希望能發揮一加一大於二的效果，帶動地方繁榮。（編輯：翁翠萍）1080603