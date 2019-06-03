溫室一株一果 許凰誥種出高檔哈密瓜

（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市安南區的哈密瓜農許凰誥在28歲時返鄉種瓜，30年來不斷改良種植技術，並挑戰許多不同品種，現在生產的哈密瓜平均每顆可賣新台幣400至500元，成為精緻農業的代表之一。

台南市農業局長李朝塘今天前往許凰誥的農場致意，讚賞許凰誥採用溫室吊瓜種植，與一般果農採用的隧道式種植不同，是精緻中的極品值得推廣。

許凰誥說，高職時選讀的是美工科，但在28歲被父親召回老家從事農業。當時農民盛行種植「蜜世界」品種的哈密瓜，也花了很多心思向農會的其他前輩請益；但當時多採露天隧道式種植，品質不夠精緻。

許凰誥說，在民國82年獲得行政院農業委員會肯定，有機會前往日本與當地農民交流，學到了「一株一果」的溫室吊瓜栽培技術，挑戰種出更高品質的哈密瓜。

他說，有將近20年的時間經營非常辛苦，天還沒亮就出門，到晚上7、8時才能回家吃晚飯。雖然種出每顆單價300到500元的無農藥殘留哈蜜瓜，但當時大多數消費者還不能接受，收入僅足夠全家糊口。

許凰誥指出，種植溫室吊瓜的技術約10年前獲得台南農業改良場肯定，開始利用他的溫室改良哈蜜瓜；其中的台南14號即將完成試種，風味更勝日本瓜，值得期待。

李朝塘表示，許凰誥的農場已經種過上百種來自國外的哈密瓜品種，每年有9個月可以採收哈蜜瓜，分散天候風險，每年產出逾2萬顆。許凰誥栽培哈蜜瓜的技術，比擁有博士頭銜的農業專家還專業，堪稱是台南之寶，將擇期公開表揚。（編輯：黃世雅）1080603