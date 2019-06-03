金門岸巡端節不打烊 威力掃蕩護治安

端午節腳步近，海巡署第12巡防區指揮部展開勤務強化工作，提升巡邏密度，加強防範不法情事。圖為部主任詹嘉德（後）在人員出勤前精神講話。（第9岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年6月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）端午節連假將到，海巡署第12巡防區指揮部今天表示，為防範不法，已展開勤務強化工作，提升巡邏密度，讓民眾好過節。岸巡隊也表示，已查獲1333公斤香菇等走私物品送辦。

第12巡防區指揮部主任詹嘉德表示，指揮部結合金馬澎分署第九岸巡隊、偵防分署金門查緝隊、艦隊分署第九海巡隊及金門縣警察局金湖分局等單位，動員多功能巡緝艇2艇、警備車9輛、巡邏機車3輛、人力66人加強岸巡。

詹嘉德指岸巡同時運用各項應勤裝備、高科技夜視裝備及蒐證器材，針對大、小金地區海岸、港區及岸際廢棄空屋、防風林、消波塊等容易走私偷渡地點，全面執行威力掃蕩任務並強化港口安檢勤務。

他又說，多功能巡緝艇組也加強近岸海域巡弋、驅離越界大陸漁船，盼藉由水路雙向巡查勤務，杜絕走私、偷渡，保障漁民工作權益，確保金門鄉親生命財產安全。

此外，第九岸巡隊說，近期在料羅商港連續查獲疑似大陸香菇總重1333.98公斤，市價超過新台幣260萬元；岸巡隊同時查獲28瓶大陸酒走私案，每瓶2.5公升裝，連同各類知名紙菸1610包，後續都依法採樣送農委會農糧署鑑定並函送財政部關務署高雄關裁處。

詹嘉德指端節期間農漁畜產品需求大增，價格大幅提高，私梟貪圖暴利，利用各種管道走私，影響國民身心健康，更將衝擊台灣地區經濟；藉由這次宣示，巡防區已通令金門所屬單位共同維護金門海域海岸治安及漁業資源，強力查緝與嚇阻不法，期望達到「攔截於海上，阻絕於岸際」目標，使金門鄉親安心過節。（編輯：翁翠萍）1080603

端節連假將到，海巡署第12巡防區指揮部3日表示，為防範不法，已展開勤務強化工作，提升巡邏密度，盼讓民眾好過節。（第9岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年6月3日