台南芒果季到 黃偉哲盼加強通路合作

台南市山區種植的芒果進入產期，市府農業局預估今年芒果產量比去年多出20%至30%，並決議配合台南國際芒果節到台北行銷。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年6月6日

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市山區種植的芒果進入產期，市政府農業局預估今年芒果產量比去年多出20%至30%，並決議配合台南國際芒果節到台北行銷，台南市長黃偉哲則希望加強與其他通路合作。

台南市農業局長李朝塘今天受訪時表示，今年天候尚屬正常，左鎮、玉井、南化、楠西、大內、官田等地的芒果，無論是金煌、愛文、烏香等品種的產量，預估都比去年多出20%至30%。但因為去年產量短少，所以今年產量算是正常。

李朝塘說，農業局召開台南國際芒果節籌備會議聽取各單位意見後，確認活動將從6月22日至7月14日舉行，活動期間在走馬瀨農場、官田、大內、玉井、楠西、南化、左鎮舉行大型活動。另將於6月13日前往台北舉行國際記者會宣傳，並在台北希望廣場舉行宣傳活動。

南化區農會總幹事溫進添表示，南化是愛文芒果的主要產地之一，全區芒果種植面積近1300公頃。南化芒果集貨場預計下週開市，各外銷供果園也開始配合進行檢疫作業，希望開出好價格。

李朝塘說，台南市長黃偉哲在市政會議聽取農業局簡報後，指示農業局加強台南國際芒果節行銷，除了在芒果產地舉辦行銷活動外，更要積極與其他各通路合作，增加台南芒果的能見度。（編輯：翁翠萍）1080606