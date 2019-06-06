台南老榕樹移植 專家擬計畫神明定時間

（中央社記者楊思瑞台南6日電）位於台南市新營區新營轉運站附近一棵約300歲的老榕樹，受新營轉運站土地重劃影響，經市府農業局評估後將移往附近公園，並由樹旁宮廟供奉的神明決定移植時間。

在國道1號新營交流道附近的茄苳腳鎮安殿旁，有一棵樹齡約300歲的老榕樹；早年曾被颱風吹倒後立足生根，樹型由三枝斜向生長的主幹構成，也有多枝氣生根引導入地。老樹雖不是非常巨大，卻是地方上許多耆老口中，小時候常去乘涼、玩耍的「榕仔公」。

台南市政府農業局指這棵老榕樹在台南縣市合併前就已被縣政府列管保護，鎮安殿管理委員會負責照顧。農業局每年為老樹做健康檢查，必要時進行樹木修剪。

農業局說，新營轉運站土地重劃，土地高低程度改變，使老樹位於地勢低窪處。為維持老樹健康，擬定計劃移植到鄰近公園內，並委託擁有國際證照的專業廠商進行各種檢測分析、土壤改良計畫、吊運計畫；再經15名專家學者組成「台南市樹木保護委員會」審查通過。

農業局表示，台南地方流傳，曾有園藝業者為榕樹修枝時，準備的5支鏈鋸都當場故障，經鎮安殿廟方向神明燒香請示後，才順利施作。這次老榕樹搬家時間也經過神明同意，將在6月13日起進行斷根、養根後，預定10月吊運移植。希望完善的前置作業，讓老榕樹搬到新家能更舒適。（編輯：翁翠萍）1080606