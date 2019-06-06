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新街溪口盜埋垃圾 桃市府估一個月內清除

最新更新：2019/06/06 19:06
桃園市政府為清理新街溪出海口左岸非法盜埋垃圾，在取得內政部營建署同意及環保署支援大型機具下，6日調派大型挖土機及抓斗車進場，預計1個月內完成清理。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年6月6日
桃園市政府為清理新街溪出海口左岸非法盜埋垃圾，在取得內政部營建署同意及環保署支援大型機具下，6日調派大型挖土機及抓斗車進場，預計1個月內完成清理。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年6月6日

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市政府指出，為清理新街溪出海口左岸盜埋垃圾，在取得營建署同意及環保署支援大型機具下，今天調派大型挖土機等進場開挖垃圾，預計在一個月內完成清理作業。

日前有民眾在臉書（Facebook）貼文表示，桃園市新街溪出海口左岸有大片廢棄布料垃圾，原以為這種景象只會出現在未開發國家，這樣的景象真的很可怕。

對此，桃園市環保局長呂理德受訪指出，桃園沿岸遭棄置垃圾是過去的歷史共業，市府無需粉飾太平，環保局在5月31日獲報後，從1日起一連2天，號召300多名環保志工進場淨灘，清除約13公噸垃圾。

對於現場無法以人力撿拾的垃圾，呂理德表示，市府昨天邀集內政部營建署、農業委員會林務局新竹林區管理處、經濟部水利署第二河川局等單位會勘，並取得營建署同意及環保署支援挖土機等大型清理機具後，今日進場開挖，預計一個月內完成清理作業。

呂理德指出，為避免垃圾在尚未完成清除時，發生雷雨沖刷坡面，造成垃圾崩塌污染海岸情況，桃園市水務局明天將僱工在新街溪出海口設置沙包進行阻絕；桃園市海管處也將著手進行海岸垃圾調查工作，並啟動海岸垃圾清理計畫，徹底解決海岸垃圾污染問題。（編輯：戴光育）1080606

為清理新街溪出海口左岸非法盜埋垃圾，桃園市政府先號召環保志工協助淨攤，對於無法以人力撿拾的垃圾，在取得內政部營建署同意及環保署支援大型機具下，6日進場開挖清理，預計1個月內完成。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年6月6日
為清理新街溪出海口左岸非法盜埋垃圾，桃園市政府先號召環保志工協助淨攤，對於無法以人力撿拾的垃圾，在取得內政部營建署同意及環保署支援大型機具下，6日進場開挖清理，預計1個月內完成。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年6月6日
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