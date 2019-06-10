議員促提覆議石虎條例 苗栗縣府：短期內不提

苗栗縣石虎保育自治條例草案4日在縣議會審議遭退回，有議員10日呼籲縣府應提覆議案；縣府表示，議會決議顯示條例內容仍需討論，短期內不會提。中央社記者管瑞平攝 108年6月10日

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣石虎保育自治條例草案4日在縣議會審議遭退回，議員陳光軒今天呼籲縣府應提覆議案，彰顯捍衛保育石虎立場；縣府表示，議會決議顯示條例內容仍需討論，短期內不會提。

苗栗縣政府擬定「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，去年送縣議會審查遭退回，今年修正部分條文後再次闖關，4日進入縣議會二讀會討論，正、反意見僵持，最終表決，以贊成9票、反對25票，宣告闖關再度失敗，決議退回縣府。

贊成派議員陳光軒，今天呼籲苗栗縣政府應依據「地方制度法」第39條，對於遭議會議決否決之「苗栗縣石虎保育自治條例」草案提出「覆議案」。

陳光軒表示，縣政府從去年至今兩度提出石虎保育自治條例草案於議會審查，都遭多數議員否決，在體制上等同於對縣長徐耀昌的不信任案投票，縣府應該堅定立場捍衛其立法提案的正當性，儘速提出覆議案，「還有努力空間，不要這麼快放棄」否則難免讓人質疑，只是假石虎保育之名，行消費石虎大賺觀光財之實。

在條例遭否決當天，縣議員陳品安隨即聯合陳光軒、黎煥強等贊成派議員提出臨時動議，「建請縣府各級機關（單位）興辦公共工程之開發面積，為1公頃以上，或新闢拓寬道路長度為1000公尺以上者，應在規劃初期及施工階段，向石虎生態保育背景專家諮詢，採取對環境友善之工程」。

這項動議案，其實就是原石虎保育自治條例草案中的第5條內容，臨時動議經決議獲得通過。陳光軒說，即便如此，仍希望有一份完整的自治條例通過，畢竟「只要多拖一天，就有可能造成更多石虎遭路殺」。

陳光軒也在臉書po出頭份國小美術班畢業展作品，其中一幅名為「石虎悲歌」畫作，小朋友在解說時提到，大人為了自己利益，犧牲石虎的棲息地，砍樹、開路讓石虎無家可歸，想藉此畫作告誡大家石虎保育的重要性。陳光軒說，小學生尚且有如此反思能力，「大人難道不能做好典範」，令他相當感慨。

苗栗縣政府行政處長古雪雲指出，石虎保育自治條例經大會表決不通過的決議，縣長徐耀昌表示尊重，並在當天已表明，既然多數議員反對，顯示草案內容仍有很大修正、討論空間，會由秘書長召集相關局處針對正、反方訴求加以溝通，待適當時機再提出，但短期內將暫時「休兵」不會再提。

農業處長陳錦俊指出，條例草案經議會審議表決結果，贊成與反對票數落差甚大，即使提覆議案，結果恐怕也是不樂觀，甚至再次造成府會衝突，後續仍會努力溝通。

縣府指出，石虎保育條例草案在議會遭否決後，網路上出現諸如「選前吉祥物，選後廢棄物」等負面批評，但事實上，縣府對於石虎、生態保育非常重視，也一直很努力在做，包括成立生態保育中心辦理石虎保育工作，防止路殺部分，在多處道路設置夜間反光警示標誌、防護網、生態廊道等保育措拖。（編輯：方沛清）1080610