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為農友取水爭權益 洪慈庸開協調會

最新更新：2019/06/11 19:50

（中央社記者趙麗妍台中11日電）為助農友取水，時代力量籍立法委員洪慈庸開「后里牛稠坑溝引水路設施暨取水設施改善」協調會，請台中市政府水利局盡快提計畫，她將協助爭取中央政府補助工程，照顧農民權益。

「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」推動後，大甲溪北岸河川公地農民用水連帶受影響，洪慈庸召集協調會，行政院農業委員會農田水利處、經濟部水利署水源經營組、水利局與無黨籍市台中議員王朝坤服務團隊等出席。

洪慈庸今天表示，鄉親租大甲溪北岸河川公地耕作多年，一直引用牛稠坑溝及月眉排水灌溉，相關排水設施不夠完善，時常無法獲取足夠水源。

她說，水利署推動大安大甲溪水源運用工程，可能影響農民灌溉用水權益，原訂中市府5月提送施工計畫到水利署，至今未完成，農民權益受影響。

洪慈庸表示，目前水利署初估「后里牛稠坑溝引水路設施暨取水設施改善」工程總經費新台幣800萬元，但灌區外設施主管機關為水利局，請中市府盡快提計畫，她協助爭取中央補助工程，照顧農民權益。

水利局表示，牛稠坑溝引水設施工程起因農民向水利署租用大甲溪高灘地耕作，近年水量少、缺水灌溉而陳情，工程內容為新設引水溝渠，長度約700公尺，工程位置在大甲溪範圍內高灘地，涉及河川公地及水權都是水利署權管，應由水利署自行辦理。（編輯：李明宗）1080611

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