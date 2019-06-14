高雄市聲援反送中延燒 校園旅展行動相挺

（中央社記者程啟峰高雄14日電）高雄市聲援反送中行動持續延燒，繼12日在台港生發起靜坐抗議後，中山大學學生今天在校園高歌力挺反送中，高雄巨蛋旅展配合開幕也辦前進香港為自由發聲搶機票活動相挺。

中山大學學生會、中山放狗社、中山大港生鄧俊儒，以及高雄市區各友校近百名師生中午在中山大校內菩提樹廣場舉辦「我在中山撐香港」聲援活動，成員高喊「今日香港、明日台灣」等口號，並在吉他伴奏聲中，高唱先前雨傘運動代表歌曲「海闊天空」。中山大學學務長楊靜利等也發言力挺。

鄧俊儒12日號召南部在台港生高雄市立文化中心舉辦「反對逃犯條例（反送中）」靜坐抗議活動，獲得不少民眾迴響參與，多名綠營高市議員到場聲援，高雄市副市長葉匡時也一度到場關心致意。

鄧俊儒感謝連日來各界持續關心香港的未來，他說，很難想像昔日繁華自由的香港街頭如今會變成恐怖如戰場；香港逃犯條例一旦通過，不只影響香港，台灣人到香港經商旅遊也可能受害。

另外，高雄巨蛋國際旅展下午配合開幕，在展場舉辦「巨蛋旅展嗆北京、前進香港為自由發聲」大聲公搶機票比賽，從福袋中抽出5名參賽者，他們先大口吃完嗆辣北京烤鴨後，再以大聲公喊出「香港自由-行」，分貝最高的優勝者可獲得香港來回機票1張。

主辦單位希望藉由這項「意有所指」的搶機票有獎趣味活動，一面炒熱現場買氣，一面也聲援香港反送中行動。

參展業者也大力促銷香港「機加酒」、「海上郵輪」等行程，前往搶便宜的消費者也大有人在，似乎不受香港當前局勢影響。（編輯：吳佳穎）1080614