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花影搖曳映綠葉 千坪荷花盛開吸引攝影玩家

最新更新：2019/06/15 10:16
夏日時節，台中后里中社花市內占地2000坪的荷花池已開放，美麗花姿在花田中綻放。（中社花市提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年6月15日
夏日時節，台中后里中社花市內占地2000坪的荷花池已開放，美麗花姿在花田中綻放。（中社花市提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年6月15日

（中央社記者趙麗妍台中15日電）盛夏時節，荷花盛開，台中后里中社花市內占地2000坪的荷花池內的荷花已開放，清晨時分，朵朵荷花隨風搖曳，映著油綠的荷葉，美麗姿態吸引愛荷的神攝手前往取景。

微風吹拂，青綠荷葉搖曳起伏，朵朵的荷花在池中綻放，層層綠波映襯著滿池花影，大憨蓮、石蓮、建蓮等接力綻放，各種荷花姿態，吸引許多攝影玩家在清晨時分即駐足荷畔，捕捉荷花最美姿態。

中社花市業者賴啟文表示，荷花田中種植1萬多株的荷花，品種多元，有重瓣的百葉蓮、桃紅色的大憨蓮、白色的石蓮、粉色的建蓮，各自搖曳在花田中，6月至8月間陸續綻放。

賴啟文指出，荷花田年年吸引許多攝影愛好者前來取景，今年特地舉辦荷花美人攝影比賽，主辦單位提供模特兒，攝影者在中社荷田取景，歡迎各路神攝手報名參加。

除了荷花綻放外，中社花市內也種植向日葵、雞冠花、鼠尾草等，夏日時節美麗花姿在花田中綻放。（編輯：李錫璋）1080615

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