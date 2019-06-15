海底清道夫來了 桃園環保潛水隊成軍

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府環保局今天在永安漁港舉行「2019世界海洋日．桃園淨海總動員」活動，邀請民眾以實際行動愛護海洋，並共同見證桃園市第一支「環保潛水隊」成軍。

桃園市環保局長呂理德表示，海底廢棄物不易清理，常成為破壞生態的隱形殺手，因此桃園市籌組的「環保潛水隊」今天正式成軍，今年下半年還將招募80名志工，成立4支民間環保潛水隊，邀請熱愛海洋的市民一起擔任「海底清道夫」。

呂理德說，市府去年共舉辦277次淨灘活動，清除126公噸垃圾，其中以寶特瓶為主的塑膠品約3公噸。為有效利用寶特瓶，桃園市也和亞東創新發展公司合作，將淨灘收集的寶特瓶製成環保運動衣等產品，無償提供給市府，回饋給參與淨灘淨海的志工。

桃園市副市長游建華指出，市府重視海岸生態環境，由海管處規劃的「海岸環境監測科技中心」，8月將正式啟用，屆時將可長期分析各項海岸環境影響因子，並建置海岸地理環境資料庫，藉由大數據分析，預測環境品質變化趨勢，提供海洋保育決策參考。

游建華說，市府也會在老街溪、埔心溪等11條河川出海口設置「水質連續自動監測設施」，監測數據還可即時傳輸到海岸環境監測科技中心，一旦發現異常就可立即派員稽查，提升海洋污染預警能力。（編輯：張芷瑄）1080615

海底廢棄物往往是破壞海洋生態的隱形殺手，桃園市特別籌組「環保潛水隊」，成員皆是環保局及所屬機關同仁，經專業培訓取得潛水證照，15日正式成軍。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年6月15日