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馬祖成立維護國土安全工作平台

最新更新：2019/06/17 16:43

（中央社馬祖17日電）連江地檢署、馬祖防衛指揮部、馬祖調查站、連江縣警察局、海巡署及移民署專勤隊今天下午共同成立維護國土安全工作平台，檢察長俞秀端向不法集團宣戰。

連江地檢署表示，近半年來，在各機關協力下，連江地區已查獲6起、數十人的偷渡案件、1件人蛇集團案件、2件大陸地區人民盜採海砂、6件越界捕魚案件，至於走私香菸、魚貨等案件，也沒有在這波執法中缺席。

俞秀端指出，這些外籍人士偷渡入境的手法，初期由連江縣居民前往海際中線接應至西莒、南竿上岸後再伺機進入台灣本島；發現各機關嚴格查緝後，偷渡路線已改為由大陸地區人民直接開船駛入馬祖東引、北竿讓偷渡者上岸，再持人頭證件到台灣本島。

俞秀端表示，偷渡者不僅從連江地區進入台灣，在台灣本島的罪犯也透過這些人蛇集團，持人頭證件，由台灣本島進入馬祖，再伺機潛逃至大陸地區以脫免刑罰，這些將馬祖視為犯罪中繼站的行為，不僅破壞社會秩序、嚴重影響馬祖海域安全，侵門踏戶之作為，更威脅到國土安全。

俞秀端強調，馬祖檢、警、調、海巡及馬祖指揮部結合，共同建立交叉火網般的安全防護網，將以實際行動阻絕不法於境外、以實際行動殲滅不法、以實際行動維護國土安全。（編輯：張銘坤）1080617

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