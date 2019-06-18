馬祖樂活多功能體育館開工

（中央社馬祖18日電）連江縣縣民樂活多功能體育館暨社福中心新建統包工程今天開工，預計110年9月完工，未來將成為馬祖新地標，整合公園、運動場區域性資源，滿足不同族群使用的需求。

典禮上午10時於介壽澳口公園預訂地舉辦，由教育部長潘文忠主持，縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江、馬防部指揮官章元勳等人共同持香祝禱、執金鏟動土，祈求新建工程能夠順利完工。

潘文忠表示，推動運動休閒，維護民眾的健康是教育部推動的重要政策之一，馬祖受到天候影響，在地居民非常需要良好的運動場地，不僅是樂活體育館，其他運動設施需求都會全力協助，希望提供民眾更優質的運動場所，培養大家良好的運動習慣。

劉增應代表地方感謝教育部對離島馬祖的關心與重視，他表示，樂活體育館規劃完善的運動與休閒空間，未來興建完成後，不僅提升運動人口並帶動運動風氣，也是鄉親休閒健身的好場所，增加大家的幸福感，同時也能享受健康生活。

多功能體育館暨社褔中心耗資新台幣5億餘元，地點位於馬中下方網球場及其周邊，為地下1層、地上4層建築物。

1樓主要以商業空間、桌球場、社福空間（樂齡／銀髮活動空間、社區早期醫療照護中心、無障礙活動空間、輔具資源中心、新住民親子館、社會福利辦公室）、運動傷害防護中心、水域設施空間為主。

2樓則為體適能健身中心、角力訓練站、綜合球場；3至4樓分別為韻律教室、飛輪教室、羽球場、集訓宿舍空間，屋頂增設網球場。（編輯：張銘坤）1080618