桃園人質挾持案 演員太保盼改編成影集

桃園市一家中古車行12日晚間發生犯嫌持槍挾持人質案件，演員張嘉年（太保）（左）表示，對小隊長王強生（右）為搶救人質生命，毅然決然孤身犯險與歹徒周旋談判，讓他感到相當敬佩，因此計畫將這段故事與陸續收集到的題材拍攝成影集。（桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年6月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）12日晚間桃園中古車行人質挾持案，在警方的努力下平安落幕，台灣警雁關懷協會親善大使演員太保今天向員警致敬時表示，計畫將這段故事改編為影集，彰顯警方保護民眾的精神。

桃園市議會旁一家中古車行，12日晚間發生2名犯嫌持槍挾持人質案件，警方在獲報後隨即派員前往現場。全案歷經將近5小時的對峙談判，不但9名人質平安獲釋，2名犯嫌也交出槍械就逮，讓事件圓滿落幕。

台灣警雁關懷協會桃園分會長陳漢謚今天下午與演員張嘉年（太保）等6人，到桃園市警局桃園分局頒贈獎狀及獎金表達敬意。

張嘉年表示，小隊長王強生為搶救人質生命，毅然決然孤身犯險與歹徒周旋談判，讓他感到相當敬佩，因此計畫將這段故事與陸續收集到的題材拍攝成影集，彰顯警察不畏艱難保護民眾的精神。

市警局桃園分局長翁群能表示，很感謝這段時間上級長官及民間單位的支持鼓勵，對於相關故事將納入影集拍攝計畫樂見其成，也期盼透過不同的方式，讓民眾了解員警執法的決心與辛苦，給予警方更多的支持與鼓勵。（編輯：張銘坤）1080618