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暢遊東海岸景點 花蓮推郵輪式公車

最新更新：2019/06/19 10:48

（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮縣政府新闢東海岸線-郵輪式公車，將於22日上路，路線從花蓮火車站經省道台11線到石梯坪，採預約制發車，4人以上成行，一日券新台幣520元暢遊東海岸景7個景點。

花蓮縣觀光處長唐玉書表示，此次是花蓮首條以台灣好行郵輪式公車服務的觀光景點路線，以預約式「車等人」原車上下車，沿線景點各停靠約20至50分鐘。

最早班次為上午8時30分從花蓮火車站發車，行經花東海岸公路蕃薯寮遊憩區、大石鼻山步道、石梯坪；回程停靠石梯漁港、石門班哨角、新社梯田、親不知子海上古道、芭崎瞭望台等，預計下午5時回到花蓮火車站。

唐玉書說，郵輪式公車讓遊客免於等車及攜帶行李的困擾，沿途飽覽太平洋及海岸山脈的山水景色，輕鬆自在盡覽東海岸之美。

花蓮縣政府曾於民國107年8月至11月期間，開行3條真情巴士預約式觀光路線，分別是山海之旅、文青之旅、懷舊之旅。唐玉書說，短短4個月共吸引約5500名觀光客搭乘，有效帶動地方觀光景點發展。

為提升東海岸沿線觀光發展，花蓮縣政府自去年底向交通部觀光局爭取台灣好行路線經費，期提供民眾更便利的公共運輸。（編輯：黃世雅）1080619

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