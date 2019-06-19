八百壯士20日憲改遊行 立院周遭交管

（中央社記者黃麗芸台北19日）退伍軍人團體八百壯士明天將在立法院周遭舉行「宣揚憲改理念暨新書發表活動」集會遊行，台北市警察局中正第一分局今天表示，包括青島東路、鎮江街、濟南路等路段將交通管制。

中正第一分局發布新聞稿表示，八百壯士團體以「宣揚憲改理念暨新書發表活動」為由，向警方申准於20日上午9時至下午5時於立法院前的中山南路等路段舉辦集會、遊行活動。集會活動預計上午9時開始，上午11時30分遊行出發，預定中午12時結束活動。

中正一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，已規劃交通疏導管制措施。首先，集會地點部分，自明天上午9時起，中山南路（青島東路至濟南路一段管制南往北方向慢車道，禁止車輛通行。

遊行路線部分，依序為中山南路（青島東路至濟南路一段東側慢車道→（右轉）青島東路→（迴轉）青島東路人行天橋下→青島東路→（左轉）中山南路西側慢車道→（左轉）中山、濟南路口北側行人穿越道→（左轉）中山南路（青島東路至濟南路一段）東側慢車道，集會後解散。

中正一分局說，遊行時將彈性管制立法院周邊道路，包括青島東路、鎮江街、濟南路等，以及遊行沿線路段，視交通狀況提前或延後，並依現場狀況及人數擴大交通管制範圍，提醒駕駛人配合減速慢行。（編輯：唐聲揚）1080619