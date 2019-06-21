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防登革熱新招 韓國瑜：升金獅湖水位養魚吃孑孓

最新更新：2019/06/21 13:25

（中央社記者程啟峰高雄21日電）高雄市三民區金獅湖附近登革熱群聚疫情不斷，高雄市長韓國瑜今天表示，將引進生物防治工法，由水利局把金獅湖水位拉高1至1.5公尺，養魚吃病媒蚊幼蟲孑孓。

韓國瑜上午在高雄市政府四維行政中心主持108年第3次登革熱防治工作協調會，會後受訪做以上表示。韓國瑜也說，金獅湖也有滯洪池作用，一旦颱風警報發布，水利局會將湖水洩掉，這項生態防治法不致影響防汛。

與會的高雄市政府衛生局疾病管制處長潘炤穎補充說，這項生物防治法藉由金獅湖水域的擴大吸引蚊子產卵，再讓湖中魚類吃掉幼蟲。其實在金獅湖附近人家也有採用同樣方法防蚊，在家中花盆外圍養魚，吸引病媒蚊前來下蛋，再由魚吃下幼蟲。衛生局對積水地下室也將養大肚魚來吃孑孓，輔助噴藥化學防治。

金獅湖位於高雄市三民區鼎金里，是高雄愛河上游的一座湖泊，水域面積約11.6公頃，雨季時有調節水位的重要功能。目前高市疫情22例，19例都在三民區的金獅湖週邊的4個里。

今天的防治會議有高市各區公所及市府衛生、環保等單位派員出席，陸軍八軍團指揮部也派員參加。今天會中討論化學兵支援登革熱防疫，預計7月1日至8月16日分二階段支援三民、鳳山及苓雅、前鎮等行政區，並針對機具、環境用藥配方等問題在未來密集討論。

另外，韓國瑜表示，市府正進行全市下水道清淤工作，防積水也防登革熱疫情擴大，一舉兩得；市府清理人員發現下水道淤泥堵塞嚴重，清理範圍巳超過2000公里，希望6月底前能交出漂亮成績單。(編輯:孫承武) 1080621

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