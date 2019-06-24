頂級外銷芒果搶手 黃偉哲將拍賣做公益

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市南化區農民王文瑞種植高品質愛文芒果，外銷日本的等級獲得「太陽果」美名，內銷大多只賣給少數熟客。今年將有部分數量交由台南市長黃偉哲義賣，分享給更多國人。

黃偉哲預定7月13日公開拍賣這種高品質愛文芒果，台南市政府農業局長李朝塘今天前往王文瑞的果園，摘下第一顆紅通通的「太陽果」。

王文瑞表示，這顆高品質的太陽果是父親創始傳承下來的。外界大多知道，在台南山區白堊土和青灰岩地形種出的芒果滋味最香甜，但缺點是果實比較小。

他說，在南化區小崙里鏡面水庫四周的丘陵地，最上層是青灰岩、下層是白堊士；上層可含水、下層透水性佳；加上水庫天然的濕氣，正是上天給愛文芒果最滋補的養份。

王文瑞指出，這一帶種出的芒果被農民稱為「鏡面仔」，成為品質保證，也把位於貧脊山區的小村帶向小康。現在附近約有60公頃丘陵地種植愛文芒果，年產量約3000公噸。在屆歷愛文芒果比賽中，「鏡面仔」常拿到冠軍。

李朝塘表示，要成為「太陽果」的愛文芒果，必需具備重量550公克以上、整顆完熟全紅、甜度超過15度、纖維細等條件。鏡面水庫一帶農民組成產銷班，經過數十年傳承培育出的頂級太陽果，知名度也愈來愈高。

他說，黃偉哲已指示要持續推廣，研議發展為觀光果園的可能性，讓果農直接與消費者交易。預期可以提高農民收入，也可讓國內民眾有福氣享用到最頂級的愛文芒果。（編輯：翁翠萍）1080624