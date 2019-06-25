更多編輯台推薦新聞：
早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談
早報

早安世界》長榮航空罷工露曙光 工會讓步8大訴求都可談

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌
國際

日本茨城縣將實施同性伴侶制度 都道府縣拔頭籌

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機
科技

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

日本駐台公務員阿部真行 7月新書介紹台南

最新更新：2019/06/25 13:41
日本政府唯一派駐台灣的公務員阿部真行，執筆「台灣．台南．安平」日文專書，以自身經歷介紹台南和日本群馬縣水上町的交流互動。（阿部真行提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年6月25日
日本政府唯一派駐台灣的公務員阿部真行，執筆「台灣．台南．安平」日文專書，以自身經歷介紹台南和日本群馬縣水上町的交流互動。（阿部真行提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年6月25日

（中央社記者張榮祥台南25日電）日本政府唯一派駐台灣的公務員阿部真行，執筆「台灣．台南．安平」日文專書，以自身經歷介紹台南和日本群馬縣水上町的交流互動，這本書將於7月5日在日本群馬縣廳台灣祭發行。

2013年6月被派駐到台南市政府的阿部真行，已在台灣待了6年，不只娶了台南姑娘，對台灣及台南更產生濃烈的情感，日本群馬縣水上町政府已同意阿部真行在台南續留3年，但得年年接受考核。

阿部真行今年3月回到水上町政府述職，5月再到台南市政府，且帶來了一個消息，就是他花了一年時間撰寫的「台灣．台南．安平」日文專書，將於7月5日在日本群馬縣廳台灣祭發行。

阿部真行今天告訴中央社記者，這本日文專書有108頁，一半是簡介他派駐台南後的經歷，及如何推動台南、水上町的交流，另一半是以日本人的視角介紹台南及安平，全書內文是他寫的，照片也是他拍的。

阿部真行表示，「台灣．台南．安平」一書由台南市政府安平區公所出資，日本群馬縣上毛新聞社出版，是第一本由日本出版社、日本公務員、台灣政府機關三方合作出版的台南日文書。

這本書除在日本發行外，也計畫在台灣發售，可視為阿部真行在台南6年的成績單。阿部真行認為，台南和水上町的交流，創造雙贏，不只提升水上町的知名度，也讓台南在日本更廣為人知。（編輯：唐聲揚）1080625

日本政府唯一派駐台灣的公務員阿部真行（圖），執筆「台灣．台南．安平」日文專書，將於7月5日在日本群馬縣廳台灣祭發行。（阿部真行提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年6月25日
日本政府唯一派駐台灣的公務員阿部真行（圖），執筆「台灣．台南．安平」日文專書，將於7月5日在日本群馬縣廳台灣祭發行。（阿部真行提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年6月25日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報