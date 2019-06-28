雲林縣府結合超商 設幸福飽胃站照顧學童

（中央社記者葉子綱雲林縣28日電）雲林縣政府結合4大超商，今天設立「幸福飽胃站」照顧學童肚子，希望讓經濟弱勢家庭的學子，於寒暑假期間的午餐有著落。

雲林縣政府考量暑假期間學校營養午餐也休假，縣長張麗善指示從今年暑假開始，結合4大超商成立幸福飽胃站，提供高營養、高品質的午餐照顧學童。

張麗善與4大超商代表在虎尾立仁國小簽約，由縣府籌措財源並爭取中央補助，約有7257名學童受惠，每年寒假和暑假共支出約新台幣3300萬元。

張麗善指出，雲林縣內偏遠及小型學校約占全縣學校總數71%以上，上學期間接受午餐補助的經濟弱勢家庭學童占學生總數15%以上。

她指出，中央政府現行補助寒暑假學童午餐，只有低收入戶全面補助，對於中低收入戶、家庭突發狀況或經認定清寒家庭僅有條件補助，而這3類學童占學期中經濟弱勢家庭申請人數的30%，也必須受到無條件的照顧。

張麗善表示，與4大超商簽約在寒暑假期間供應午餐之外，也結合自助餐店、團膳便當等提供多樣選擇，希望符合資格的學生都能就近憑券取用，不過，排除零食等不具營養價值的食物，希望提供的是具有飽足感、極高營養價值的食品。（編輯：陳俊碩）1080628