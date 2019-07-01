道路又塌陷 高市府急封路補破洞

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高雄市新莊一路、華夏路口路面破損坑洞面積近2平方公尺，民眾質疑剛鋪好約3個月的道路破損是工程品質問題，市府養工處說稍早刨鋪只是路面，水利局說破損是污水管老舊掏空路基。

「路平」是市長韓國瑜重要的施政，他說努力推動路平，重鋪道路，不過部分才剛刨鋪過的路面也接連破損，施工品質受到民眾質疑。

新莊一路、華夏路口路面破損約2平方公尺坑洞路段，市府一早就急封閉搶修補，水利局專門委員許峻源指出，先行灌漿再做地盤改良，至於污水管破損部分會採用套管工法修復，預計要兩個工作天。

華夏路附近的店家指出，這條道路好不容易才鋪平，但是昨天卻下陷破了大坑洞，影響交通，民眾質疑是工程品質有問題。

許峻源說，經污水管線維護廠商以TV檢視，確認是直徑90公分的污水管管頭與人孔銜接處破洞，地下水挾帶土砂流入而掏空土壤，致路面下陷成坑洞。

水利局指出，經查管段污水管是民國84年度施做的，路面破損肇因於管線老舊，水利局會先灌漿、地盤改良才能進行管線修護。

至於路面重鋪部分，養工處處說由修護單位負責。（編輯：陳俊碩）1080701