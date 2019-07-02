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馬祖暑期戰鬥營登場 學子青春不留白

最新更新：2019/07/02 09:46
108年馬祖暑期戰鬥營第一梯次開訓典禮1日晚間舉行，馬祖防衛指揮部勉勵學員充實自我，學習經營團隊生活。（馬祖防衛指揮部提供）中央社　108年7月2日
108年馬祖暑期戰鬥營第一梯次開訓典禮1日晚間舉行，馬祖防衛指揮部勉勵學員充實自我，學習經營團隊生活。（馬祖防衛指揮部提供）中央社　108年7月2日

（中央社馬祖2日電）108年馬祖暑期戰鬥登場，活動包含兩棲戰技、威武巨砲、勇猛戰甲、神兵利器等軍事課程，還有醫護專業、戰地巡禮和團康活動，透過寓教於樂模式，讓學子體驗馬祖戰地文化與全民國防共識。

戰鬥營第一梯次共104名學員參加，活動5天4夜，馬祖防衛指揮部勉勵學員充實自我，學習經營團隊生活，在營隊期間有所收穫。

連江縣長劉增應、議長張永江歡迎大家來訪並致贈西瓜，也介紹馬祖特色。

全民國防教育暑期戰鬥營今年有前鋒戰鬥營、成功嶺射擊體驗營、傘訓特戰營、海上生活體驗營、航空戰鬥營、航空科技體驗營、新聞研習營、軍樂體驗營、國防醫學院醫學研習營，以及中正預校科學體驗營等多個營隊。（編輯：張芷瑄）1080702

108年馬祖暑期戰鬥營第一梯次開訓典禮1日晚間舉行，連江縣長劉增應（右2）、連江縣議會議長張永江（右）前往探視學員，並致贈西瓜。（馬祖防衛指揮部提供）中央社　108年7月2日
108年馬祖暑期戰鬥營第一梯次開訓典禮1日晚間舉行，連江縣長劉增應（右2）、連江縣議會議長張永江（右）前往探視學員，並致贈西瓜。（馬祖防衛指揮部提供）中央社　108年7月2日
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