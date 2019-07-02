大雷雨來襲 桃園龜山八德大溪積淹水

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市今天下午下起大雷雨，造成機場捷運A8站周邊部分地區積淹水，龜山、八德及大溪地區也有多處災情，警方除針對部分路段暫時封閉或管制道路通行，也呼籲民眾注意安全。

中央氣象局下午針對新北市、桃園市等地發布大雷雨特報，提醒民眾出門記得攜帶雨具，並隨時進行淹水通報及應變。

龜山警分局表示，截至晚間6時，警方針對易淹水地區加強巡查，機場捷運A8站周邊的文化一路與文明路口淹水約20公分，山鶯路與興業街淹水約10公分，警方派遣員警前往淹水處擺放交通錐，並引導用路人避開淹水區域。

大溪警分局表示，受到大雨的影響，大溪區台4線崎頂下坡段距武嶺橋西端，有大量泥水夾帶石頭漫流路面；三元一街下坡處則有土石坍方現象，警方已派員赴現場協助指揮交通。

八德警分局表示，八德區福德一路48號周邊、長興路與忠孝巷、桃鶯路段等處均有積水，高度約20至30公分，車輛經過就會濺起水花，大安派出所及八德派出所巡邏員警立即用警車開啟警示燈警示，並擺設交通錐區隔，同時加派員警冒雨指揮管制。

八德派出所所長劉韋杉表示，由於長興路與忠孝巷積水地區附近有工地，因此警方立即協調工地支援一部挖土機，協助開水路排水。（編輯：唐聲揚）1080702